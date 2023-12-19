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نيكولاس كيج: أريد تصوير فيلم في السعودية وسأنجح

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
نيكولاس كيج: أريد تصوير فيلم في السعودية وسأنجح
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعرب الممثل العالمي نيكولاس كيج، الحائز على جائزة الأوسكار، عن رغبته في تصوير فيلم بالمملكة العربية السعودية، عقب مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.

تصوير فيلم بالسعودية

وعبر نيكولاس كيج عن رغبته في تصوير فيلم بالمملكة العربية السعودية، وتحدث نيكولاس كيج، خلال لقاء عن مسيرته الفنية التي استمرت 43 عامًا، عن شغفه وحبه لإنتاج فيلم سينمائي في السعودية، كما أعرب كيج، الذي حصل أيضًا على جائزة البحر الأحمر الفخرية في الحفل الختامي للمهرجان في 7 ديسمبر، عن أمله في إنتاج فيلم في المملكة العربية السعودية، بحسب “ديلي إكبريس”.

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وأضاف نيكولاس: “في كل مرة نذهب إلى مكان ما لتصوير فيلم، نحصل على شيء منه. المملكة العربية السعودية ستجلب شيئاً عظيماً بالنسبة لي، وسأنجح في ذلك”.

بطولة أكثر من 100 فيلم

وقال نيكولاس إنه بعد أن لعب دور البطولة في أكثر من 100 فيلم، بما في ذلك Leaving Las Vegas، الذي فاز عنه بجائزة الأوسكار عام 1996، وRaising Arizona، وCon Air، وRenfield. وأوضح أنه يفكر الآن في الانتقال إلى التلفزيون. 

وأضاف: “لقد حثني ابني كال على مشاهدة مسلسل Breaking Bad، وأستطيع أن أرى سبب تعلق الناس به، أفكر في نفسي كطالب في الفنون المسرحية، وأشعر أن الوقت قد حان الآن لتجربة شيء مختلف”.

الجزء الثاني من لورد أوف ذا رينج

وسارع النجم العالمي إلى طمأنة جمهور المعجبين بأنه سيظل مهتماً بصناعة الأفلام، بما في ذلك القيام بدور البطولة في الجزء الثاني من فيلم لورد أوف ذا رينج The Lord Of War لعام 2005،  وأن عملية اختياره لأي فيلم جديد سيكون شديد الخطورة بالنسبة له.

وتحدث كيج بشأن نشأته على مشاهدة أفلام من كل بقاع الأرض. فقد كان والده يحرص على ذلك، وهذا ما دفعه لاحقاً إلى أن يذهب إلى أماكن مختلفة من العالم لتجسيد الأدوار، بعيداً من السينما الهوليوودية، إيماناً منه بوجود طاقة في بعض الأماكن. وهذا ما جعله يعلن من البحر الأحمر تصوير فيلم في السعودية وصرح: “أريد أن أصور هنا في السعودية، سيكون هذا نوعاً من تقارب الطاقة التوافقية، وستتشكل شخصية عظيمة. في كل مرة تتوجه إلى مكان وتصنع فيه فيلماً، تستمد شيئاً من هذا المكان. المكان يصبح شخصية في ذاتها، سواء على مستوى الشكل أو الديناميكية التي تبث”.

السعودية تحتضن العرض الأول لفيلم كيج

وشارك نيكولاس كيج بالعرض الأول لفيلمه الأخير داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم الرعب الكوميدي Dream Scenario، في حفل مسرح ريتز كارلتون بجدة يوم 9 ديسمبر الجاري.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يمثل المهرجان منصة سينمائية شاملة تعزز التنوع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثرية ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصتك، بمهرجانك”.

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