نيوكاسل يونايتد يسقط أمام لوتون تاون بهدف

واصل الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام فريق لوتون تاون اليوم بهدف دون رد في الجولة الـ 18 من عمر المسابقة.

نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون

وسجل اللاعب أندروس تاونسند الهدف الوحيد لفريق لوتون في الدقيقة الـ 25 من عمر المباراة.

وحاول فريق نيوكاسل في الشوط الثاني، العودة في اللقاء ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز لوتون تاون بهدف.

وبعد اللقاء، أصبح رصيد فريق لوتون تاون 12 نقطة في المركز الـ 18، بينما تجمد رصيد فريق نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

وكانت مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بتعادل أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وفي مواجهات اليوم، فاز وست هام على مان يونايتد بثنائية دون رد، وفاز بيرنلي على فولهام بثنائية دون رد، وفاز توتنهام هوتسبير على إيفرتون بثنائية لهدف، وفاز بورنموث على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفاز لوتون تاون على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.