نيوكاسل يُداوي جراحه الأوروبية بثلاثية في فولهام

داوى الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد، جراحه الأوروبية بفوز كبير على نادي فولهام بثلاثية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نيوكاسل ضد فولهام

وسجل الماجبيز الأهداف الـ3 في الشوط الثاني عبر كل من لويس مايلي وميجيل ألميرون ودان بورن في الدقائق الـ 58 والـ 65 والـ83.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الماجبيز 29 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الـ11.

وكانت مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز توتنهام هوتسبير على فريق نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0.

واليوم، فاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، وتعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2، وفاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بثلاثية دون رد، وتم تأجيل مباراة بورنموث ضد لوتون تاون بينما تقام حاليًا مباراة إيفرتون وبيرنلي.

وكان الماجبيز ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام ميلان الإيطالي في الجولة السادسة من دور المجموعات.