نيوم تعلن عن إطلاق شركة نيوم للغذاء توبيان

أعلنت “نيوم” اليوم، عن إطلاق شركة نيوم للغذاء “توبيان”، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة تهدف لإعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه. وستعتمد “توبيان”على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة عبر خمس ركائز أساسية: الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ, الاستزراع المائي المتجدد؛ الأغذية المستحدثة, التغذية المخصصة, الإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وتم إطلاق “توبيان” بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق رؤيتها 2030، لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.

شركة نيوم للغذاء توبيان

وتمثل “توبيان” معيارًا مبتكراً جديدًا للإنتاج الغذائي المستدام من خلال بناء منظومة تهدف إلى إتقان “فن الكثير بالقليل”، وإيجاد “عصر جديد من الغذاء” يمتد من الصحراء.

وسيقدم مفهوم إطلاق توبيان “المستقبل إلى المائدة” الجديد حلولاً ومبادرات مبتكرة من شأنها إحداث ثورة في النظام الغذائي العالمي الحالي لتحقيق الأمن الغذائي.

وتعمل توبيان على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عالٍ لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تعزيز مجتمع حيوي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمبتكرين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر: تعمل نيوم على تسريع عجلة التطور البشري، وتعكس توبيان التزامنا في إحداث تحول إيجابي طويل الأمد للحياة في المملكة وبقية العالم, مشيراً إلى أن نهج توبيان المبتكر سيكون هو المحرك الرئيسي في تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية المستدامة والآمنة، متطلعاً إلى العمل بشكل وثيق مع المستثمرين والشركاء وخبراء صناعة الأغذية لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

رؤى نيوم الطموحة

وأضاف قائلاً: وباعتبارها ركيزة أساسية لدفع أهداف ورؤى نيوم الطموحة، تعمل توبيان على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها، الأمر الذي سيسهم في تنويع اقتصاد المملكة من خلال تطوير التقنيات المتقدمة التي ستشكل مستقبل صناعة الأغذية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتوبيان الدكتور خوان كارلوس موتمايور: باعتبار “توبيان” شركة فرعية مملوكة بالكامل من نيوم، تتوافق رؤية توبيان مع التزام نيوم بتوفير منتجات غذائية عالية الجودة للأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاكتفاء الذاتي في المملكة والأهداف للمدى الطويل, مضيفاً أن توبيان تقود جهود ضمان الأمن الغذائي من خلال إنشاء إمدادات غذائية مرنة بما يتماشى مع المبادرة الخضراء السعودية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأضاف قائلاً: لا يقتصر التزامنا على تشكيل نظام غذائي عالمي مستدام، بل نسعى أيضاً إلى تشكيل معايير عالمية من خلال ريادة التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة للتغلب على التحديات المتعلقة بالغذاء، وإيجاد مستقبل أكثر أمانًا واستدامة وازدهارًا للجميع.

يذكر أن توبيان قد وقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية المحلية والدولية مع المنظمات والشركات التي تشارك توبيان بالتزامها وتفانيها في إعادة تشكيل مستقبل الغذاء, ومن خلال هذه الاتفاقيات، التي تشمل جامعتي الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة تبوك، إضافة إلى شركة تبوك للأسماك، وبلو نالو “BlueNalu”، وفان دير هوفن للمشاريع البستانية “Van der Hoeven Horticultural Projects”، وكارجيل “Cargill”، وستتعاون توبيان في مبادرات البحث والتطوير، وتسخير خبراتها لتطوير أساليب مبتكرة ومستدامة لإنتاج الغذاء, علاوة على ذلك، تدعم توبيان أيضاً شراكات نيوم كيرز “NEOM CARE’s”، وتطوير المبادرات التعليمية لتعزيز فن الطهي المحلي المستدام، ورعاية المواهب السعودية من خلال فرص التدريب ودورات الطهي.