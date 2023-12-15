نيوم ستحدث تحولًا نوعيًّا بمفهوم الترفيه عبر وجهتها الفريدة أوتامو

تستعرض نيوم أحدث مشاريعها حيث تقدم موقع أوتامو الترفيهي المذهل في المملكة العربية السعودية، حيث إنها ستصبح وجهتها الغامرة للفن والترفيه في أحضان الطبيعة، حيث ستقدم مفهومًا جديدًا للترفيه.

أوتامو وجهة فريدة للترفيه

تعد أوتامو، مساحة فعاليات مبتكرة لاستضافة فنانين عالميين، وهي أحدث وجهة يتم الإعلان عنها من خلال التنمية الإقليمية المستدامة التي تتطور في شمال غرب المملكة العربية السعودية، بحسب “آربيان بيزنس”.

ستوفر “أوتامو” من خلال طبيعتها الساحرة بين الجبال المطلة على ساحل خليج العقبة، بيئةً فريدة من نوعها للفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية، تسهم في إحداث تحول نوعي في مفاهيم الترفيه التقليدية، حيث تقدم تجارب غنية للزوار يتناغم فيها الجمال الطبيعي للمكان مع أحدث التقنيات، وبتصاميمٍ تمزج بين الفن والهندسة المعمارية.

تفاصيل الوجهة الجديدة لنيوم

وتتيح الوجهة الجديدة الوصول إلى الموقع عبر مسارٍ ممتد على طول حديقة رائعة تضم أصنافًا متنوعة من الأشجار والأعشاب والزهور، قبل الدخول إلى ردهة الاستقبال الكبرى، فيما يتميز المدخل، الذي يبلغ ارتفاعه 64 مترًا، بتصميم فني استثنائي يهيئ الزوار للتجارب المبهرة في الداخل.

وتضم “أوتامو” إمكانات متكاملة تجعل هذه الوجهة واحدة من أحدث مواقع الفعاليات وأكثرها تميزًا، وبما يمكنها من تنظيم واستضافة عروض وحفلات لأهم الفنانين في العالم، بدءًا من مسرح المستقبل الذي سيقدم تجارب استثنائية تمزج الواقع بالعالم الافتراضي، وكذلك مساحة مخصصة للعروض متعددة الأغراض، وصالات لكبار الشخصيات، والمطاعم الفاخرة. والتزامًا بنهج نيوم الراسخ وجهودها الكبيرة لدعم التنمية المستدامة، سيتم اتباع أحدث الأساليب في تصميم وبناء “أوتامو”، تحقيقًا لمستهدفاتها في الحفاظ على 95% من مساحتها للطبيعة.

الاستمتاع بالطبيعة الخلابة

يقع فندق أوتامو في جبل يقع على طول ساحل خليج العقبة، ويشكل خلفية فريدة للفعاليات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية التي ستوفر تجارب ترفيهية فريدة من نوعها.

سيصل الضيوف إلى أوتامو عبر ممر ممتد لمنتزه الحديقة، الذي يضم أكثر من 50 نوعًا من الشجيرات والأعشاب والزهور، قبل الوصول إلى القاعة الكبرى.

أكثر الأماكن الترفيهية تميزًا

يهيئ المدخل الذي يبلغ ارتفاعه 64 مترًا المشهد للتجارب التي تنتظر الضيوف في الداخل. أوتامو عبارة عن مساحة أداء متعددة الأغراض تضم صالات لكبار الشخصيات ومطاعم مميزة، وقد تم تصميمها لتصبح واحدة من أكثر مساحات الفعاليات تميزًا في العالم.

وتقول نيوم: إنها ستستضيف عروضًا لأعظم الفنانين في العالم في أوتامو، حيث سيتم تصميم المساحة بعناية لتسهيل التركيبات والعروض الفنية الغامرة.

وقال المطور الخاص بوجهة أوتامو: إن الأنظمة السمعية والبصرية المتقدمة ستأسر الضيوف بتجارب حسية، وتغمرهم بالعجائب السمعية والبصرية حيث تصبح جزءًا من الأداء نفسه.