Icon

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28 لإغاثة غزة Icon تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم Icon دراسة تربط بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتأخير الفطور والعشاء Icon ليون يسعى لانطلاقة قوية في ظهوره المونديالي الأول Icon حساب المواطن : عدم تسجيل جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق Icon الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005 Icon تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم Icon العلا أبرز وجهات نجوم مسلسل الواقع الأشهر دبي Bling Icon استحواذ أرامكو على شركة النفط الباكستانية يعزز إستراتيجيتها على المستوى العالمي Icon نيوم ستحدث تحولًا نوعيًّا بمفهوم الترفيه عبر وجهتها الفريدة أوتامو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار رئيسية
حصاد اليوم
ستكون موقعًا مثاليًّا لإقامة الأحداث والفعاليات

نيوم ستحدث تحولًا نوعيًّا بمفهوم الترفيه عبر وجهتها الفريدة أوتامو

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
نيوم ستحدث تحولًا نوعيًّا بمفهوم الترفيه عبر وجهتها الفريدة أوتامو
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تستعرض نيوم أحدث مشاريعها حيث تقدم موقع أوتامو الترفيهي المذهل في المملكة العربية السعودية، حيث إنها ستصبح وجهتها الغامرة للفن والترفيه في أحضان الطبيعة، حيث ستقدم مفهومًا جديدًا للترفيه.

أوتامو وجهة فريدة للترفيه

تعد أوتامو، مساحة فعاليات مبتكرة لاستضافة فنانين عالميين، وهي أحدث وجهة يتم الإعلان عنها من خلال التنمية الإقليمية المستدامة التي تتطور في شمال غرب المملكة العربية السعودية، بحسب “آربيان بيزنس”.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد الثاني والأهلي المصري الخامس .. تعرف على القيمة التسويقية لـ أندية كأس العالم 2023

الاتحاد الثاني والأهلي المصري الخامس .. تعرف على القيمة التسويقية لـ أندية...

رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي

رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي

ستوفر “أوتامو” من خلال طبيعتها الساحرة بين الجبال المطلة على ساحل خليج العقبة، بيئةً فريدة من نوعها للفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية، تسهم في إحداث تحول نوعي في مفاهيم الترفيه التقليدية، حيث تقدم تجارب غنية للزوار يتناغم فيها الجمال الطبيعي للمكان مع أحدث التقنيات، وبتصاميمٍ تمزج بين الفن والهندسة المعمارية.

تفاصيل الوجهة الجديدة لنيوم

وتتيح الوجهة الجديدة الوصول إلى الموقع عبر مسارٍ ممتد على طول حديقة رائعة تضم أصنافًا متنوعة من الأشجار والأعشاب والزهور، قبل الدخول إلى ردهة الاستقبال الكبرى، فيما يتميز المدخل، الذي يبلغ ارتفاعه 64 مترًا، بتصميم فني استثنائي يهيئ الزوار للتجارب المبهرة في الداخل.

وتضم “أوتامو” إمكانات متكاملة تجعل هذه الوجهة واحدة من أحدث مواقع الفعاليات وأكثرها تميزًا، وبما يمكنها من تنظيم واستضافة عروض وحفلات لأهم الفنانين في العالم، بدءًا من مسرح المستقبل الذي سيقدم تجارب استثنائية تمزج الواقع بالعالم الافتراضي، وكذلك مساحة مخصصة للعروض متعددة الأغراض، وصالات لكبار الشخصيات، والمطاعم الفاخرة. والتزامًا بنهج نيوم الراسخ وجهودها الكبيرة لدعم التنمية المستدامة، سيتم اتباع أحدث الأساليب في تصميم وبناء “أوتامو”، تحقيقًا لمستهدفاتها في الحفاظ على 95% من مساحتها للطبيعة.

الاستمتاع بالطبيعة الخلابة

يقع فندق أوتامو في جبل يقع على طول ساحل خليج العقبة، ويشكل خلفية فريدة للفعاليات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية التي ستوفر تجارب ترفيهية فريدة من نوعها.

سيصل الضيوف إلى أوتامو عبر ممر ممتد لمنتزه الحديقة، الذي يضم أكثر من 50 نوعًا من الشجيرات والأعشاب والزهور، قبل الوصول إلى القاعة الكبرى.

أكثر الأماكن الترفيهية تميزًا

يهيئ المدخل الذي يبلغ ارتفاعه 64 مترًا المشهد للتجارب التي تنتظر الضيوف في الداخل. أوتامو عبارة عن مساحة أداء متعددة الأغراض تضم صالات لكبار الشخصيات ومطاعم مميزة، وقد تم تصميمها لتصبح واحدة من أكثر مساحات الفعاليات تميزًا في العالم.

وتقول نيوم: إنها ستستضيف عروضًا لأعظم الفنانين في العالم في أوتامو، حيث سيتم تصميم المساحة بعناية لتسهيل التركيبات والعروض الفنية الغامرة.

وقال المطور الخاص بوجهة أوتامو: إن الأنظمة السمعية والبصرية المتقدمة ستأسر الضيوف بتجارب حسية، وتغمرهم بالعجائب السمعية والبصرية حيث تصبح جزءًا من الأداء نفسه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
السعودية اليوم

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل...

السعودية اليوم
تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

الرياضة
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
الرياضة

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الرياضة
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
الرياضة

جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع...

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة...

السعودية اليوم
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
آخر الاخبار

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه