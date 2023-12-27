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بسبب قضايا حقوق النشر

نيويورك تايمز تقاضي OpenAI ومايكروسوفت

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
نيويورك تايمز تقاضي OpenAI ومايكروسوفت
المواطن - فريق التحرير

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رفعت صحيفة “نيويورك تايمز” دعوى قضائية ضد شركتي أوبن إيه آي “OpenAI” ومايكروسوفت واتهمتهما، الأربعاء، باستخدام ملايين المقالات من الصحيفة دون إذن للمساعدة في تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي.

قضايا حقوق النشر

وقالت الصحيفة: إنها أول مؤسسة إعلامية أمريكية كبرى ترفع دعوى قضائية ضد شركتي أوبن إيه آي ومايكروسوفت اللتين أنشأتا تشات جي بي تي ومنصات أخرى للذكاء الاصطناعي، بسبب قضايا حقوق النشر.

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وأضافت أن الشركتين كانتا تحاولان “الاستفادة مجانًا من استثمار التايمز الضخم في صحافتها من خلال استخدامه لتأسيس منتجات بديلة دون إذن أو مقابل مادي”، وفقًا للشكوى المقدمة إلى محكمة مانهاتن الاتحادية.

أضرار بمليارات الدولارات

ولا تسعى صحيفة التايمز للحصول على مبلغ محدد كتعويض لكنها قالت: إن أوبن إيه آي ومايكروسوفت تسببتا في أضرار بمليارات الدولارات. كما تريد من الشركتين تدمير نماذج برامج الدردشة ومجموعات التدريب التي تتضمن موادها.

وفي حين أن الشركة الأم لأوبن إيه آي غير ربحية، استثمرت مايكروسوفت 13 مليار دولار في شركة فرعية هادفة للربح مقابل حصة تبلغ 49 بالمائة. ويقدر المستثمرون قيمة أوبن إيه آي بأكثر من 80 مليار دولار.

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