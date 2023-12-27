عدد التمرات المسموح بها يوميًّا نيويورك تايمز تقاضي OpenAI ومايكروسوفت بسبب الـ 45 يومًا .. أسطورة الهلال يشن هجومًا على إدارة الاتحاد الذهب يحاول استكمال مسيرة الصعود في 2024 القتل تعزيرًا بيمني استدرج طفلة وجردها من ملابسها وصورها واغتصبها في جازان الصمعاني عن خطاب ولي العهد: محمل بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا خطوات ومتطلبات تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري لدى التأمينات موعد مباراة آرسنال ضد وست هام والقنوات الناقلة لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع العارضة
رفعت صحيفة “نيويورك تايمز” دعوى قضائية ضد شركتي أوبن إيه آي “OpenAI” ومايكروسوفت واتهمتهما، الأربعاء، باستخدام ملايين المقالات من الصحيفة دون إذن للمساعدة في تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت الصحيفة: إنها أول مؤسسة إعلامية أمريكية كبرى ترفع دعوى قضائية ضد شركتي أوبن إيه آي ومايكروسوفت اللتين أنشأتا تشات جي بي تي ومنصات أخرى للذكاء الاصطناعي، بسبب قضايا حقوق النشر.
وأضافت أن الشركتين كانتا تحاولان “الاستفادة مجانًا من استثمار التايمز الضخم في صحافتها من خلال استخدامه لتأسيس منتجات بديلة دون إذن أو مقابل مادي”، وفقًا للشكوى المقدمة إلى محكمة مانهاتن الاتحادية.
ولا تسعى صحيفة التايمز للحصول على مبلغ محدد كتعويض لكنها قالت: إن أوبن إيه آي ومايكروسوفت تسببتا في أضرار بمليارات الدولارات. كما تريد من الشركتين تدمير نماذج برامج الدردشة ومجموعات التدريب التي تتضمن موادها.
وفي حين أن الشركة الأم لأوبن إيه آي غير ربحية، استثمرت مايكروسوفت 13 مليار دولار في شركة فرعية هادفة للربح مقابل حصة تبلغ 49 بالمائة. ويقدر المستثمرون قيمة أوبن إيه آي بأكثر من 80 مليار دولار.