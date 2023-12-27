هالاند يهدد كريستيانو رونالدو .. القصة كاملة

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر رقمًا مميزًا ليكون الأكثر تهديفًا خلال عام 2023 بتسجيله 53 هدفًا.
ويبتعد رونالدو عن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد هدف، بينما سجل هالاند 50 هدفًا وأصبح يحتاج 4 أهداف لتخطي رونالدو مما يُهدد تواجد النجم البرتغالي على عرش الأكثر تهديفًا.
وبسبب انتهاء مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2023 فإن أمام هالاند فرصة لإحراز 4 أهداف قبل نهاية عام 2023 كون مانشستر سيتي سيخوض مباراتي إيفرتون وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل نهاية عام 2023.
يذكر أن رونالدو كان سجل هدفين في شباك الاتحاد بالأمس في الجولة الـ17 من دوري روشن.