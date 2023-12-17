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تتضمن التجربة 46 منطقة لصناعة المحتوى

هاوس أوف هايب أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
هاوس أوف هايب أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر زوار بوليفارد سيتي منطقة “هاوس أوف هايب”، التي تعد أكبر تجربة تمزج بين التقنية التفاعلية والواقع يقدمها موسم الرياض 2023، والتي فتحت أبوابها بدءًا من 30 نوفمبر 2023، على مساحة 60,000 قدم مربّع، حيث يتربّع “هاوس أوف هايب” على عرش أكثر التجارب الترفيهية الرقمية ابتكارًا وتشويقًا على مستوى العالم.

هاوس أوف هايب

وقال ألكسندر هيلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هايبر سبيس: “تُقدّم تجربتنا الترفيهية مزيجًا مشوقًا وعالمًا ممتعًا لإنشاء محتوى رائع وألعاب فيديو تفاعلية بأحدث التقنيات.

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تتضمن التجربة 46 منطقة لصناعة المحتوى، و29 تجربة غامرة وتفاعلية، و32 لعبة فيديو في عالم مفعم بالمرح والألوان يستمتع فيه الزائرون باللعب والاكتشاف والتعبير عن إبداعاتهم. سيجد الزائرون ما يحفّزهم على المشاركة من خلال المكافآت الرقمية الجديرة بالاقتناء، والجوائز المادية، والعملة المتداولة داخل العالم الافتراضي، ويدعم ذلك كله اقتصادٌ افتراضي متطور مستوحى من ألعاب الفيديو الرائدة ثلاثية الأبعاد.

“هاوس أوف هايب”، هي عبارة عن وجهة ترفيهية مقسَّمة إلى عدة مناطق بنظام الدخول عن طريق شراء التذاكر، ويجمع بين التجارب التفاعلية والمجسّمات الفاخرة وتجارب المحتوى الرقمي المشوق في عوالم التصميم التفاعلية، وألعاب فيديو الحركة البدنية، ومناطق المبدعين، ومناطق شراء المنتجات الحصرية، كل ذلك تحت سقف واحد في عالم غامر يجمع بين ألعاب الفيديو والموضة والويب والموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي.

عملة غير نقدية

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد “هاوس أوف هايب” عملة غير نقدية يُطلق عليها هايبر كوين ويُمكن كسبها والعثور عليها وإنفاقها وشراؤها. التجربة الترفيهية مليئة بالتحديات والجوائز والألعاب وكسب النقاط في كل نقطة تفاعلية. تتكامل مرافق عالم “هاوس أوف هايب” الترفيهية بالكامل عبر تطبيق باركس على الهاتف الجوال الذي يضيف قيمةً ومزيدًا من الاستمتاع بالتجربة من خلال إضافة ألعاب فيديو تفاعلية، جمع العناصر الرقمية وجمع الأصول، وتنفيذ المهام، وكسب النقاط، وتجارب الواقع الافتراضي وذلك باستخدام آليات تحليل السلوكيات بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يُضيف ألكسندر هيلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، قائلًا: “يكمن هدفنا النهائي في تغيير عالم الترفيه إلى الأبد عبر تقديم الجيل التالي من الترفيه الذي يجمع بين التجارب الرقمية والرغبة القوية في تجربة وجهة جديدة مليئة بالمرح برفقة الأصدقاء والعائلة”.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time بالعديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر الفعاليات والتجارب عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: هنا.

 

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