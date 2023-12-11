هبوط أسعار النفط 1%

تحولت أسعار النفط إلى الانخفاض خلال تعاملات الاثنين، مع ترقب المتداولين هذا الأسبوع صدور تقارير عن السوق، فضلاً عن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير هذا العام بشأن الفائدة.

أسعار النفط تتلقى دعمًا

وتلقت الأسعار دعمًا في وقت سابق من جلسة اليوم إثر جهود الولايات المتحدة لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، وعلى الرغم من استمرار المخاوف من زيادة معروض الخام وضعف نمو الطلب على الوقود العام المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 1.03% إلى 75.06 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:04 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ما سجلت سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

تراجع العقود الآجلة

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.17% إلى 70.40 دولار للبرميل.

وخلال هذا الأسبوع، من المقرر أن تُصدر كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة “أوبك” وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية التقارير الشهرية بشأن سوق النفط التي قد توضح المزيد من الدلائل عن أساسيات العرض والطلب.

وأظهرت أحدث بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، تزايد الضغوط الانكماشية، مع تأثير ضعف الطلب المحلي على آفاق الانتعاش الاقتصادي في البلاد، إذ تراجع المؤشر 0.5% في نوفمبر على أساس سنوي، في حين كان متوقعًا انخفاضه 0.1% فقط.