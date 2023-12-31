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من قائمة المنتخب السعودي المشارك في آسيا 2023

هجوم ضد مانشيني بعد استدعائه فهد المولد واستبعاده سلطان الغنام

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
هجوم ضد مانشيني بعد استدعائه فهد المولد واستبعاده سلطان الغنام
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت جماهير النصر، المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد قراره باستبعاد سلطان الغنام من قائمة الأخضر المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وقال الناقد الرياضي عادل الملحم المعروف بانتمائه لنادي النصر عبر حسابه في منصة “إكس”: “فهد المولد ضمن تشكيلة المنتخب وأفضل ظهير أيمن سلطان الغنام خارج التشكيلة، بكرة يطلع أحدهم ويقول مانشيني أبخص”.

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وكانت جماهير أصفر الرياض انتقدت استدعاء المولد الذي لا يشارك بصفة أساسية مع الشباب، وعدم استدعاء الغنام الذي يُعد أفضل ظهير أيمن في الكرة السعودية حاليًّا.

فهد المولد ضمن القائمة

ويتواجد في قائمة منتخب السعودية 26 لاعبًا، يحلمون بالمشاركة في كأس آسيا للمرة الأولى، وهم؛ نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي لاجامي وحسان التمبكتي.

كما تضم القائمة سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، خالد الغنام، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف وصالح الشهري.

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