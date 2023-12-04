هدف عالمي من صالح العمري لـ الاتحاد ضد سباهان

سجل اللاعب صالح العمري هدفًا عالميًّا لنادي الاتحاد في شباك فريق سباهان أصفهان الإيراني، وذلك في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح العمري في تسجيل الهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول.