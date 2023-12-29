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يمكن حضور برنامج تدريبي واحد في المهارات العامة

هدف: لا يمكن الاستفادة بأكثر من برنامج تدريبي في نفس المسار

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
هدف: لا يمكن الاستفادة بأكثر من برنامج تدريبي في نفس المسار
المواطن - فريق التحرير

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أكد صندوق تنمية المهارات البشرية هدف، أنه يمكن للمستفيد حضور برنامج تدريبي واحد في المهارات العامة، وحضور برنامج تدريبي واحد في المهارات المهنية، ولا يمكن الاستفادة بأكثر من برنامج تدريبي في نفس المسار.

وفي وقت سابق، أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الحد الأعلى لعدد الشهادات الاحترافية المدعومة من الصندوق.

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وقال هدف: إن الحد الأقصى للحصول على دعم التكاليف من الصندوق شهادتان فقط.

دعم هدف

ويقدم هدف عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبرنامج التوجيه والإرشاد المهني (سُبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

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