Icon

الاتحاد يُعاني أمام الكبار Icon كريستيانو رونالدو يواصل التألق في 2023 Icon شاهد.. جريان سيول القويز شرق ينبع Icon انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين غدًا Icon بوادر تشير إلى تعثر لقاء البرهان وحميدتي غدًا Icon درجات الحرارة في تبوك تلامس الـ5 مئوية والإنذار الأحمر يشمل 6 مناطق Icon ابن زكري في طريقه للعودة لدوري روشن Icon اتحاد غاياردو يخذل الجماهير Icon جريان السيول في شعيب بواط شمال غرب المدينة المنورة Icon استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حذر من خطورة إفشاء البيانات

هدف لـ مستفيدي إعانة البحث عن عمل: التزموا بضوابط البرنامج

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
هدف لـ مستفيدي إعانة البحث عن عمل: التزموا بضوابط البرنامج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم الأربعاء، مستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل إلى ضرورة الالتزام بضوابط البرنامج، وعدم الاستعانة بأشخاص أو جهات للدخول لموقع الصندوق الإلكتروني نيابة عنهم لإجراء التقديم أو الدخول الأسبوعي أو القيام بالمهام والالتزامات.

لائحة صندوق هدف

وأشار صندوق هدف إلى أن ذلك يُعد مخالفة لتنظيم ولائحة البرنامج ويحق للصندوق استرداد مبالغ الإعانة المصروفة من المستفيدين المخالفين.

قد يهمّك أيضاً
ترتيب دوري روشن قبل بدء مباريات الجولة الـ 18

ترتيب دوري روشن قبل بدء مباريات الجولة الـ 18

وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية

وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية

وأكد على المستفيدين بعدم إفشاء البيانات الشخصية وبيانات الملف الشخصي بالموقع الإلكتروني لأي أشخاص أو جهات مثل حسابات تقديم الخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي.

خطورة إفشاء البيانات

وأوضح الصندوق أن إفشاء البيانات قد يترتب عليه إساءة استخدامها في عمليات مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع الحسابات التي تقوم بهذه المخالفات من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

ويهدف إجراء الدخول الأسبوعي للمستفيدين من برنامج إعانة البحث عن عمل إلى تمكينهم من الاطلاع وتنفيذ المهام والالتزامات الدورية في البرنامج مثل، حضور خدمات الإرشاد المهني، والدورات التدريبية والتأهيلية، وغيرها من خدمات الصندوق، بغرض مساعدتهم في تطوير مهاراتهم ومساعدتهم في الحصول على عمل بالقطاع الخاص، ويعد هذا الإجراء مؤشرًا لجدية المستفيد بالبحث عن عمل، وبالتالي أهليته للإعانة المالية، وخدمات الإرشاد والتدريب التي يقدمها الصندوق.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني
الرياضة

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة...

الرياضة
أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة
السعودية اليوم

أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية...

السعودية اليوم
بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم
آخر الاخبار

بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا...

آخر الاخبار
أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر
الرياضة

أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي
الرياضة

تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه