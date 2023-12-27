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بما يتيح السماح للآخرين بدخول الملف الشخصي أسبوعيًا

هدف يحذر مستفيدي إعانة البحث عن عمل من إفشاء البيانات الشخصية

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
هدف يحذر مستفيدي إعانة البحث عن عمل من إفشاء البيانات الشخصية
المواطن - فريق التحرير

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نبه صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف- مستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل بضرورة الالتزام بضوابط البرنامج، وعدم الاستعانة بأشخاص أو جهات للدخول لموقع الصندوق الإلكتروني نيابة عنهم لإجراء التقديم أو الدخول الأسبوعي أو القيام بالمهام والالتزامات، حيث يعد ذلك مخالفة لتنظيم ولائحة البرنامج ويحق للصندوق استرداد مبالغ الإعانة المصروفة من المستفيدين المخالفين.

سرية البيانات

وأكد الصندوق على المستفيدين بعدم إفشاء البيانات الشخصية وبيانات الملف الشخصي بالموقع الالكتروني لأي أشخاص أو جهات مثل حسابات تقديم الخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن إفشاء البيانات قد يترتب عليه إساءة استخدامها في عمليات مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، موضحا أنه يتم التعامل مع الحسابات التي تقوم بهذه المخالفات من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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الدخول الأسبوعي للمستفيدين

ويهدف إجراء الدخول الأسبوعي للمستفيدين من برنامج إعانة البحث عن عمل إلى تمكينهم من الاطلاع وتنفيذ المهام والالتزامات الدورية في البرنامج مثل حضور خدمات الإرشاد المهني والدورات التدريبية والتأهيلية وغيرها من خدمات الصندوق بغرض مساعدتهم في تطوير مهاراتهم ومساعدتهم في الحصول على عمل بالقطاع الخاص، ويعد هذا الإجراء مؤشر لجدية المستفيد بالبحث عن عمل وبالتالي أهليته للإعانة المالية وخدمات الإرشاد والتدريب التي يقدمها الصندوق.

هدف

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