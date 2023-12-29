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ضمن منافسات دوري روشن

هدف يفصل ميتروفيتش عن رقم تاريخي

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
هدف يفصل ميتروفيتش عن رقم تاريخي
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قريبًا من تحقيق رقم تاريخي في دوري روشن السعودي.

ميتروفيتش يقترب من رقم مميز

ويُقدم ميتروفيتش مستوى مميزًا مع الهلال هذا الموسم، ليكون واحدًا من أبرز المهاجمين في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين.

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ويحتاج ميتروفيتش إلى هدف واحد فقط، ليكون ثالث لاعب ينجح في هز الشباك في 10 مباريات متتالية أو أكثر في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نجم النصر السابق والاتحاد الحالي، عبدالرزاق حمدالله، ونجم الهلال السابق، ويسلي.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @SPL

مباراة الفيحاء ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_EN

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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