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في الدوري الإنجليزي

هدف يمنح أستون فيلا ضد مان سيتي النقاط الـ3

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
هدف يمنح أستون فيلا ضد مان سيتي النقاط الـ3
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي، مساء الأربعاء، بفوز فريق أستون فيلا على نادي مانشستر سيتي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أستون فيلا ضد مان سيتي

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الجامايكي ليون بايلي في إحراز الهدف الوحيد لـ أستون فيلا في الدقيقة الـ74.

أستون فيلا ضد مان سيتي

وبعد المباراة، أصبح رصيد أستون فيلا 32 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 30 نقطة في المركز الرابع.

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الثلاثاء، بفوز وولفرهامبتون على بيرنلي بهدف دون رد، وفوز آرسنال على لوتون تاون برباعية مقابل 3 أهداف.

وفي مباريات أمس الأربعاء، فاز فولهام على نوتنغهام فورست بخماسية دون رد، وفاز بورنموث على كريستال بالاس بثنائية دون رد، وفاز ليفربول على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز برايتون على برينتفورد بثنائية لهدف، وفاز أستون فيلا على مانشستر سيتي بهدف دون رد، وفاز مانشستر يونايتد على تشيلسي بنتيجة 2- 1.

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