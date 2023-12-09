هدف يُهدي أستون فيلا ضد آرسنال النقاط الـ3

انتهت مباراة أستون فيلا ضد آرسنال منذ قليل بفوز نادي أستون فيلا بهدف نظيف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أستون فيلا ضد آرسنال

ونجح الإسكتلندي جون ماكجين في إحراز الهدف الوحيد لنادي أستون فيلا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد آرسنال، بتقدم فريق أستون فيلا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي آرسنال عبر هجمات لاعبه إدوارد نيكيتاه والألماني كاي هافرتز إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا بهدف ليُصبح رصيده 35 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 36 نقطة في المركز الثاني.

نتائج مباريات السبت

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من اليوم، بفوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2-1.

وفاز شيفيلد يونايتد على برينتفورد بهدف دون رد، وفاز بورنموث على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل وولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست بهدف لكل فريق، وتعادل برايتون مع بيرنلي بهدف لكل فريق، وفاز أستون فيلا على آرسنال بهدف دون رد.

وفي الغد، تُقام مباريات ” إيفرتون وتشيلسي” و ” فولهام ضد وست هام يونايتد” و ” لوتون تاون ضد مانشستر سيتي” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما في السابعة والنصف مساءً، تقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير.