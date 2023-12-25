هدية تنتظر لاعبي الاتحاد في حال الفوز على النصر

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سيدخل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراة النصر غدًا الثلاثاء، بحثًا عن الفوز ومصالحة جماهيره، بعد خسارته في آخر جولتين في دوري روشن.
وتخطط إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، لمنح لاعبي العميد مكافأة مالية كبيرة في حال الفوز على النصر، خاصة أن الفوز سيحسن من الحالة المعنوية للاعبي العميد
وتنطلق مباراة العميد والنصر غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC.
وسيكون سعر تذكرة الدرجة الموحدة 1 هي 30 ألف ريال، سعر تذكرة الدرجة الموحدة الثانية هو 50 ريالًا، سعر الدرجة الفضية 1000 ريال، سعر الدرجة الذهبية 2000 ريال.