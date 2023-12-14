Icon

هدية رومارينيو لـ الاتحاد في كأس العالم للأندية Icon 3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من دوري روشن الخميس Icon بايدن لن يعفو عن نجله حال ثبتت إدانته Icon افتتاح طريق مطار الطائف الجديد بأكثر من 14 كم و3 مسارات Icon حمدالله يثير قلق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي المصري Icon منافسات قوية في اليوم الأول من عرض جمال الخيل العربية الأصيلة Icon أول تحرك من البنوك الخليجية عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي Icon مانشستر سيتي يهزم النجم الأحمر بصعوبة Icon ماذا يعني إبقاء الفيدرالي الأمريكي الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة؟ Icon الأبيض يغطي جبال تبوك في مشهد مبهج للنفس والعين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

هدية رومارينيو لـ الاتحاد في كأس العالم للأندية

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
هدية رومارينيو لـ الاتحاد في كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سيقدم النجم البرازيلي رومارينيو هدية قيّمة إلى نادي الاتحاد، وذلك بمناسبة مشاركة العميد في بطولة كأس العالم للأندية حاليًّا.

دعم برازيلي للاتحاد

وتحدث النجم البرازيلي قائلًا في وسائل الإعلام: “متأكد من دعم 35 مليون مشجع برازيلي للعميد في مونديال الأندية، هم مشجعو فريق كورينثيانز، أنا متأكد من هذا الأمر”.

قد يهمّك أيضاً
مدى تأثر دعم حساب المواطن بوقف الخدمات

مدى تأثر دعم حساب المواطن بوقف الخدمات

وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

وأضاف: “هذه هديتي، وربما أعود إلى كورينثيانز في يومٍ ما، من يعلم؟!”.

ويملك الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد 4 لاعبين سبق لهم الفوز بلقب كأس العالم للأندية في 8 مناسبات.

رومارينيو فاز بكأس العالم للأندية في 2012 

الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق فاز بـ 5 كؤوس عالم للأندية أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022، بينما فاز البرازيلي فابينيو بمونديال الأندية 2019 مع ليفربول الإنجليزي، وفاز الفرنسي نجولو كانتي باللقب عام 2021 مع تشيلسي الإنجليزي، رومارينيو فاز باللقب عام 2012 مع فريق كورينثيانز البرازيلي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رسميًا.. هيئة التأمين تبدأ العمل باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة
السعودية اليوم

رسميًا.. هيئة التأمين تبدأ العمل باعتبارها جهة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

وظائف
سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي
الرياضة

سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي

الرياضة
قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي...

حصاد اليوم
حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى وإسرائيل تهدد
العالم

حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى...

العالم
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد

وظائف
أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط
السوق

أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج...

السوق
السعودية وجهة الأحداث الرياضية الكبرى في العالم
السياحة والسفر

السعودية وجهة الأحداث الرياضية الكبرى في العالم

السياحة والسفر

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه