هدية رومارينيو لـ الاتحاد في كأس العالم للأندية 3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من دوري روشن الخميس بايدن لن يعفو عن نجله حال ثبتت إدانته افتتاح طريق مطار الطائف الجديد بأكثر من 14 كم و3 مسارات حمدالله يثير قلق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي المصري منافسات قوية في اليوم الأول من عرض جمال الخيل العربية الأصيلة أول تحرك من البنوك الخليجية عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي مانشستر سيتي يهزم النجم الأحمر بصعوبة ماذا يعني إبقاء الفيدرالي الأمريكي الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة؟ الأبيض يغطي جبال تبوك في مشهد مبهج للنفس والعين
سيقدم النجم البرازيلي رومارينيو هدية قيّمة إلى نادي الاتحاد، وذلك بمناسبة مشاركة العميد في بطولة كأس العالم للأندية حاليًّا.
وتحدث النجم البرازيلي قائلًا في وسائل الإعلام: “متأكد من دعم 35 مليون مشجع برازيلي للعميد في مونديال الأندية، هم مشجعو فريق كورينثيانز، أنا متأكد من هذا الأمر”.
وأضاف: “هذه هديتي، وربما أعود إلى كورينثيانز في يومٍ ما، من يعلم؟!”.
ويملك الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد 4 لاعبين سبق لهم الفوز بلقب كأس العالم للأندية في 8 مناسبات.
الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق فاز بـ 5 كؤوس عالم للأندية أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022، بينما فاز البرازيلي فابينيو بمونديال الأندية 2019 مع ليفربول الإنجليزي، وفاز الفرنسي نجولو كانتي باللقب عام 2021 مع تشيلسي الإنجليزي، رومارينيو فاز باللقب عام 2012 مع فريق كورينثيانز البرازيلي.