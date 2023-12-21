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هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين
المواطن - فريق التحرير

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.

مركز رصد الزلزال

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الهزة وقع على بعد 88 كيلومترًا من بلدية هيناتوان التابعة للمقاطعة على عمق 100 كيلومتر. ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

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وتشهد الفلبين نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متزايدًا، نظرًا لوقوعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ.

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