هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غرب إيران فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023 هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف إدارية وقانونية رياض محرز يُعادل رقم بنزيما متقاعدون يجتمعون بعد انقطاع 18 عاماً في الخرج: فرحة لا توصف شاهد.. أمطار الفجر على مكة المكرمة أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق لقطات من تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية جائزة اللعب النظيف من نصيب الاتحاد في كأس العالم للأندية إغلاق طريق عقبة الهدا الأحد المقبل لمدة 6 ساعات
ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت مدينة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، في بيان لها اليوم، أن الهزة وقعت على عمق 9 كيلومترات.
وتوقعت إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية، أن يكون احتمال الخسائر المادية والبشرية منخفضا، مشيرة إلى أنه تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة.
وتقع مدينة ورزقان التي يبلغ عدد سكانها 45.000 نسمة على بعد حوالي 70 كم من مدينة تبريز مركز المحافظة.
وكانت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، قد ضربت الليلة الماضية، مدينة أنديكا بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.