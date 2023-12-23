هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غرب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت مدينة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، في بيان لها اليوم، أن الهزة وقعت على عمق 9 كيلومترات.

زلزال في إيران

وتوقعت إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية، أن يكون احتمال الخسائر المادية والبشرية منخفضا، مشيرة إلى أنه تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة.

وتقع مدينة ورزقان التي يبلغ عدد سكانها 45.000 نسمة على بعد حوالي 70 كم من مدينة تبريز مركز المحافظة.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، قد ضربت الليلة الماضية، مدينة أنديكا بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.