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بعد تجاوزه لعقبة أبها بسباعية

هلال جيسوس صاحب أطول سلسلة انتصارات في العالم

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
هلال جيسوس صاحب أطول سلسلة انتصارات في العالم
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت في جميع البطولات، ليُحقق رقمًا مميزًا.

الهلال يتألق مع جيسوس

ولعب الهلال ضد أبها بالأمس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق فوز عريض بسبعة أهداف دون رد.

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لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الهلال بقيادة جيسوس أصبح هو النادي صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية وحالية في العالم برصيد 19 فوزًا.

وحقق الهلال نسبة 100% انتصارات في آخر 19 مباراة، وبلغ معدل الاستحواذ 63.5%، ونجح في تسجيل 58 هدفًا بمعدل 3.05 هدف لكل لقاء، واهتزت شباكه 3 مرات فقط، وصنع 86 فرصة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الهلال في دوري روشن

وخاض الهلال بقيادة جيسوس، 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق 16 انتصارًا وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 57 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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