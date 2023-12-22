هلال جيسوس صاحب أطول سلسلة انتصارات في العالم مساند : للعميل حق استرداد تكلفة الاستقدام خلال فترة التجربة السودة وطريف والقريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم ثلاث معلومات لا تفوتك بشأن المتحور الجديد JN.1 رئيس FIFA يرقص الينبعاوي في جدة الإسعاف الجوي يباشر تصادمًا على طريق الهجرة – المدينة المنورة نجوم الملاكمة في المؤتمر الأخير لنزالات اليوم الحاسم: ممتنون لهذه الفرصة المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة لقطات من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن الهلال يُعزز انفراده بصدارة دوري روشن بسباعية في أبها
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت في جميع البطولات، ليُحقق رقمًا مميزًا.
ولعب الهلال ضد أبها بالأمس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق فوز عريض بسبعة أهداف دون رد.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الهلال بقيادة جيسوس أصبح هو النادي صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية وحالية في العالم برصيد 19 فوزًا.
وحقق الهلال نسبة 100% انتصارات في آخر 19 مباراة، وبلغ معدل الاستحواذ 63.5%، ونجح في تسجيل 58 هدفًا بمعدل 3.05 هدف لكل لقاء، واهتزت شباكه 3 مرات فقط، وصنع 86 فرصة.
وخاض الهلال بقيادة جيسوس، 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق 16 انتصارًا وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 57 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف.