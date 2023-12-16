هلال جيسوس يسعى لتكرار رقم النصر

واصل الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليقترب من تحقيق رقم قياسي جديد.

جيسوس يسعى لتحقيق رقم قياسي

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

ونجح الهلال بقيادة جيسوس في تحقيق الفوز في 10 مباريات متتالية، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ الزعيم في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، إلا أنها المرة الثانية فقط في ذات الموسم، بعد موسم 2012\ 2013.

ويُعد النصر الوحيد الذي حقق سلسلة انتصارات أطول في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 فوزًا بين نوفمبر 2013 وحتى فبراير 2014، وهو الرقم القياسي الذي يسعى جيسوس لتحقيقه مع الهلال.

الهلال في دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 47 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي من 15 انتصارًا وتعادلين، متفوقًا بـ10 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.