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ضمن منافسات دوري روشن

هلال جيسوس يسعى لتكرار رقم النصر

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
هلال جيسوس يسعى لتكرار رقم النصر
المواطن - فريق التحرير

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واصل الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليقترب من تحقيق رقم قياسي جديد.

جيسوس يسعى لتحقيق رقم قياسي

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ونجح الهلال بقيادة جيسوس في تحقيق الفوز في 10 مباريات متتالية، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ الزعيم في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، إلا أنها المرة الثانية فقط في ذات الموسم، بعد موسم 2012\ 2013.

ويُعد النصر الوحيد الذي حقق سلسلة انتصارات أطول في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 فوزًا بين نوفمبر 2013 وحتى فبراير 2014، وهو الرقم القياسي الذي يسعى جيسوس لتحقيقه مع الهلال.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الهلال في دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 47 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي من 15 انتصارًا وتعادلين، متفوقًا بـ10 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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