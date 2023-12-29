هلال جيسوس يقترب من تحطيم رقم قياسي

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس، بخُطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من الأرقام القياسية في دوري روشن السعودي.

جيسوس يقترب من معادلة رقم النصر

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

ويأمل جيسوس في تحقيق الفوز ضد الفيحاء اليوم، والوصول إلى الانتصار الـ12 على التولي في دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه، والاقتراب من رقم النصر القياسي في عدد مرات الفوز بدوري المحترفين.

ويُعد النصر هو الفريق الوحيد الذي حقق سلسلة انتصارات أطول من الهلال في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ13 فوزًا، وهو الرقم الذي اقترب جيسوس من تحطيمه هذا الموسم، في ظل المستوى المميز للأزرق.

الهلال والفيحاء في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.