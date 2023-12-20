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هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
المواطن - فريق التحرير

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يدرس باحثون كيفية تأثير النوم على الذاكرة، ووجدوا صلة بين التنفس وظهور أنماط معينة من نشاط الدماغ أثناء النوم، ترتبط بإعادة تنشيط محتويات الذاكرة

وأشارت بيانات البحث والدراسة الحديثة، إلى العواقب المحتملة للتنفس غير الصحي على الذاكرة.

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تأثير التنفس أثناء النوم على الذاكرة

ووفق “ساينس دايلي”، ضم فريق البحث باحثين في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، ومعهد ماكس بلانك في برلين، وجامعة أكسفورد.

وأجرى الباحثون تجربة عرضوا فيها على 20 مشاركاً 120 صورة على مدار جلستين.

وارتبطت جميع الصور بكلمات معينة، ثم نام المشاركون لمدة ساعتين تقريباً في مختبر النوم.

وعندما استيقظوا، تم سؤالهم عن الارتباطات التي تعلموها.

وخلال فترة التعلم والنوم بأكملها، تم تسجيل نشاط الدماغ عن طريق التخطيط الكهربي، إلى جانب تسجيل نشاط التنفس.

أهم نتائج الدراسة

واكتشف الباحثون أن المحتويات التي تم تعلمها سابقاً تمت إعادة تنشيطها تلقائياً بواسطة الدماغ النائم، أثناء وجود ما يسمى التذبذبات البطيئة ومغازل النوم.

وبالتحقيق في كيفية تأثير النوم على الذاكرة، وجدوا صلة بين التنفس وظهور أنماط معينة من نشاط الدماغ أثناء النوم، ترتبط بإعادة تنشيط محتويات الذاكرة.
وقال الدكتور توماس شراينر الباحث الرئيسي: “على الرغم من أن دراسات أخرى قد أثبتت وجود صلة بين التنفس والإدراك أثناء اليقظة، فإن عملنا يوضح أن التنفس مهم أيضاً لمعالجة الذاكرة أثناء النوم”

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