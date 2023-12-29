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لها تأثيرات على فرص أمراض القلب

هل تتسبب المحليات الصناعية في الإصابة بـ السرطان؟

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
هل تتسبب المحليات الصناعية في الإصابة بـ السرطان؟
المواطن - فريق التحرير

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رد استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان على ما يتم تداوله حول تسبب المحليات الصناعية في الإصابة بمرض السرطان.

معلومات واضحة

وقال العثمان خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إنه لابد أن نأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة وأحيانًا بعض الناس يجتهد من عنده بسبب معلومة فينشرها للناس ويحدث بلبلة، والمعلومات في هذه المواضيع واضحة وصريحة.

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منتج غير صحي

وأضاف: المحليات الصناعية آمنة بمعنى ما فيها خطر على الإنسان، سواء من الناحية الكيميائية مثل وجود بعض المواد الضارة كالبلاستيك ولا وجود جراثيم أو بكتيريا، وهي منتج غير صحي ولم يثبت أنها من مسببات السرطان ولكن منظمة الصحة العالمية نصحت بتجنبها؛ لأن لها تأثيرات على فرص أمراض القلب والسكتة الدماغية.

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