هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟ سجل مميز لـ الاتحاد ضد الفرق المصرية الدولار عند أدنى مستوياته بعد توقعات الفائدة الأمريكية وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات لحظة مرعبة لسقوط لاعب سيرك من فوق عجلة دوارة بارتفاع 10 أمتار الحزم يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2021 سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التوأميات الليلة فتح القبول لحملة الدبلوم الصحي بقوات الأمن الخاصة أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق مهرجان الرياض للمسرح
قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إن الدولة تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط)، حسب الأمر الملكي الكريم بهذا الشأن.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على سؤال مواطنة استفسرت بشأن فرض إحدى الروضات رسوم ضريبة القيمة المضافة على أطفالها.
وردت الهيئة، بقولها: “وعليكم السلام.. عزيزي العميل، حسب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط) بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة”.
وأضافت الزكاة والضريبة والدخل: “أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة”.
وفي وقت سابق، طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 من ديسمبر الجاري.