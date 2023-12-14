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الدولة تتحملها للمواطنين فقط

هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟
المواطن - فريق التحرير

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قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إن الدولة تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط)، حسب الأمر الملكي الكريم بهذا الشأن.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على سؤال مواطنة استفسرت بشأن فرض إحدى الروضات رسوم ضريبة القيمة المضافة على أطفالها.

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التعليم الأهلي

وردت الهيئة، بقولها: “وعليكم السلام.. عزيزي العميل، حسب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط) بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة”.

وأضافت الزكاة والضريبة والدخل: “أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة”.

وفي وقت سابق، طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 من ديسمبر الجاري.

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