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هناك سياسات مالية تتغير حسب تغير الأوضاع

هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه توجد سياسات اقتصادية لا تتغير مثل تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص.

ضريبة القيمة المضافة

وأضاف الجدعان في مؤتمر الميزانية، اليوم الأربعاء: “هناك سياسات مالية تتغير حسب تغير الأوضاع الاقتصادية والمالية، بما في ذلك السياسات الضريبية، ولذلك سيتم الإعلان عن أي تغيرات في حينه”.

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واختتم وزير المالية تصريحاته قائلًا: “حاليًّا الوضع الاقتصادي والمالي نشاهد عجزًا، لكن عندما يحين الوقت سيتم الإعلان عن أي تعديلات في السياسات الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة”.

الاحتياجات التمويلية

ولتلبية الاحتياجات التمويلية؛ أوضح أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية؛ لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، متوقعًا أن يبلــغ حجم الديـــن العـــام 1،103 مليــار ريــال (ما يعادل 25.9% مـــن الناتـــج المحلــي الإجمالي) فـــي العـــام 2024م مقارنــة بـ 1,024 مليــار ريـال (مـا يعـادل 24.8% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي) للعام 2023م.

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