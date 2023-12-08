هل يتأثر حساب المواطن بالضمان الاجتماعي ؟ البرنامج يرد

كشف برنامج حساب المواطن عن مدى تأثر الدعم الشهري براتب الضمان الاجتماعي أو مخصص التأهيل الشامل.

وتلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه : “هل اللي يستلم التأهيل الشامل والضمان يقدر يأخذ حساب المواطن؟”

وردت عليه بالقول : بإمكانك التسجيل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية .

الرد على الاعتراض

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه في حال تم تقديم اعتراض على الأهلية يجب الانتظار وسيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابه ثم دراسة الأهلية، واعتراضات الأهلية السابقة.

موعد الدفعة 73

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين في موعدها المعتاد يوم العاشر من ديسمبر شاملا الدعم الإضافي وفق التوجيه الملكي الكريم.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.