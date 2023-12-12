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ضمن المرفقات المطلوبة لإثبات السكن

هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن عن طريق إرفاق عقد الإيجار الموثق ضمن المرفقات المطلوبة لإثبات السكن وتأثير وجود عقدين نشطين في منصة إيجار.

إرفاق عقد الإيجار

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالا من أحد المتابعين يسأل فيه عن تأثير وجود العقدين النشطين وردت عليه بالقول: في حال وجود عقد إيجار بإمكانك التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار” ثم الضغط على أيقونة “حفظ”، وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

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إيداع حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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