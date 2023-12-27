هل يرحل كريم بنزيما عن الاتحاد بعد هجوم الجماهير ؟

تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، لهجوم كبير من فئات عريضة من جماهير العميد، بعد الخسارة من النصر بنتيجة 5- 2 أمس في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن.

انتقادات ضد كريم بنزيما

وطالبت جماهير العميد برحيل الفرنسي بنزيما والحارس عبدالله المعيوف والبرازيلي كورونادو؛ وذلك بسبب تواضع مستواهم الفني في المباريات الأخيرة، حيث خسر العميد 4 مباريات من أصل آخر 5 لقاءات.

وقال الإعلامي عادل الماس المقرب من الاتحاد عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “رسميًّا تأكد بقاء الرباعي أحمد حجازي وفابينيو وكانتي وبنزيماضمن صفوف فريق الاتحاد”.

ورغم مطالبة الكثيرين من جماهير العميد، رحيل بنزيما لكن اللاعب الفرنسي سيبقى كونه منضم كصفقة انتقال حر من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2023.