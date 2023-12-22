هل يعود عبدالله المعيوف للأخضر بعد إصابة العويس؟

أصبح المدير الفني لمنتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني في ورطة كبيرة، بعد إصابة حارس الهلال، محمد العويس، الأمر الذي قد يفتح الباب لعودة عبدالله المعيوف لصفوف الأخضر.

محمد العويس يخضع لجراحة

وتعرض محمد العويس لإصابة مؤخرًا، قبل أن يعلن نادي الهلال بالأمس، عن خضوعه لعملية جراحية في الظهر، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة، وعدم مشاركته مع منتخب السعودية في كأس آسيا الشهر المقبل.

ويُعد محمد العويس من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب السعودية، رغم عدم مشاركته مع الهلال بانتظام، وسيعمل مانشيني على إيجاد بديل سريعًا، خاصة أنه يطمح لحصد لقب كأس آسيا 2023.

عبدالله المعيوف قد يعود للأخضر

وقد تفتح إصابة محمد العويس، الفرصة أمام حارس الاتحاد، عبدالله المعيوف، من أجل العودة مجددًا إلى صفوف منتخب السعودية الأول لكرة القدم، نظرًا لخبراته الكبيرة ومستواه المميز.

وسبق أن أعلن عبدالله المعيوف اعتزاله اللعب الدولي في عام 2019، قبل مشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم في “خليجي 24″، إلا أنه أعلن العام الماضي تراجعه عن هذا القرار.

وصرح عبدالله المعيوف، بعد غيابه عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، قائلًا: “لن أفرض نفسي على المدير الفني، فالمدرب صاحب نظرة وتفكير، وأنا لا أجبره على شيء”.