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هل ينتقل أوسيمين لدوري روشن في يناير؟

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
هل ينتقل أوسيمين لدوري روشن في يناير؟
المواطن - فريق التحرير

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كشف الصحافي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، رودي غاليتي، عن إمكانية انتقال نجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين إلى دوري روشن السعودي.

أوسيمين سيستمر في نابولي

وأكد غاليتي خلال تصريحات تلفزيونية لـ”العربية”، أن هناك أندية في دوري روشن السعودي تسعى لضم أوسيمين في يناير المقبل، ولكن الوضع صعب حاليًا.

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وأضاف الصحافي الإيطالي، أن أوسيمين يرغب في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي لنهاية الموسم الحالي على الأقل، وخاصة بعد إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

فيكتور أوسيمين
النجم النيجيري – المصدر lequipe

وأشار غاليتي، إلى أن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير، سيُصعب أيضًا من إتمام عملية انتقال النجم النيجيري إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحاول الهلال في الصيف ضم أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2023، إلا أن نابولي تمسك باستمرار النجم النيجيري، بعدما قاده للتتويج بالدوري الإيطالي الممتاز، إلا أنه لم يُجدد عقده الذي ينتهي في عام 2025 حتى الآن.

أوسيمين
النجم النيجيري – المصدر @CAF_Online

نابولي في الدوري الإيطالي

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 27 نقطة، وذلك قبل مباراته ضد روما، يوم السبت المقبل، في الجولة الـ17.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli

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