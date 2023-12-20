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هل ينتقل أيمن يحيى للاتحاد؟

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
هل ينتقل أيمن يحيى للاتحاد؟
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل أيمن يحيى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتحاد.

أيمن يحيى قد ينتقل للاتحاد

وأكد الصحافي خالد بن عبدالعزيز، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي الاتحاد يُجهز عرضه لجناح أيمن في نادٍ محلي، وسيدخل الفترة الحرة من عقده في شهر يناير المقبل.

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نجم النصر أيمن يحيى
أيمن يحيى – المصدر @AlNassrFC

ووضع خالد كلمة أيمن بين قوسين، لتتفاعل الجماهير مع تغريدته، وتؤكد أن أيمن يحيى هو المقصود، وأعربت الغالبية عن سعادتها بالصفقة، فيما طالب البعض بضم لاعب أجنبي، وبات اسم النجم النصراوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وينتهي عقد أيمن يحيى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أن الإدارة تسعى لاستمراره لفترة أطول، إلا أن اللاعب رفض العرض الذي قُدم إليه.

أيمن يحيى
يحيى – المصدر @AlNassrFC

النصر يُلاقي الاتفاق

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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