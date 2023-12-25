هوساوي يدعم الاتحاد قبل مواجهة النصر الأرصاد: أمطار ورياح تصل سرعتها 60 كم من الغد حتى السبت الأهلي المصري يخشى انتفاضة سيراميكا المجلس الصحي : التعود على الأنسولين مفهوم خاطئ مساند : التأمين على العمالة المنزلية الحالية غير إلزامي موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445 مبادرة لتوفير خيارات غذائية آمنة لمرضى السيلياك عبر تطبيقات التوصيل سعود الطبية: المستحضرات العشبية ترتبط بالشتاء وتداخلاتها الدوائية خطيرة شركة الفنار تعلن عن 117 وظيفة بعدة تخصصات تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي
تلقى الجهاز الفني لفريق الاتحاد، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة النصر، بعدما تأكدت جاهزية زكريا هوساوي.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من غيابات عديدة في خط الدفاع، الأمر الذي وضع غاياردو في ورط كبيرة قبل مواجهة النصر المرتقبة.
وأكدت تقارير، اليوم الأحد، أن زكريا هوساوي، عاد للتدريبات الجماعية، لتتأكد جاهزيته؛ ويقترب من المشاركة أمام النصر، سواء كأساسي أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.
وكان العميد، قد أعلن عن إصابة زكريا هوساوي في مباراة الأهلي المصري بكأس العالم للأندية، إلا أنه لم يكشف عن التفاصيل ومدة غيابه، كما غاب عن مواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.