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بعد تعافيه من الإصابة

هوساوي يدعم الاتحاد قبل مواجهة النصر

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
هوساوي يدعم الاتحاد قبل مواجهة النصر
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الجهاز الفني لفريق الاتحاد، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة النصر، بعدما تأكدت جاهزية زكريا هوساوي.

زكريا هوساوي جاهز للمباراة

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من غيابات عديدة في خط الدفاع، الأمر الذي وضع غاياردو في ورط كبيرة قبل مواجهة النصر المرتقبة.

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زكريا هوساوي
هوساوي

وأكدت تقارير، اليوم الأحد، أن زكريا هوساوي، عاد للتدريبات الجماعية، لتتأكد جاهزيته؛ ويقترب من المشاركة أمام النصر، سواء كأساسي أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

وكان العميد، قد أعلن عن إصابة زكريا هوساوي في مباراة الأهلي المصري بكأس العالم للأندية، إلا أنه لم يكشف عن التفاصيل ومدة غيابه، كما غاب عن مواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

زكريا هوساوي
احتفال هوساوي – المصدر @SPL

مباراة الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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