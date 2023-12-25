هوساوي يدعم الاتحاد قبل مواجهة النصر

تلقى الجهاز الفني لفريق الاتحاد، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة النصر، بعدما تأكدت جاهزية زكريا هوساوي.

زكريا هوساوي جاهز للمباراة

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من غيابات عديدة في خط الدفاع، الأمر الذي وضع غاياردو في ورط كبيرة قبل مواجهة النصر المرتقبة.

وأكدت تقارير، اليوم الأحد، أن زكريا هوساوي، عاد للتدريبات الجماعية، لتتأكد جاهزيته؛ ويقترب من المشاركة أمام النصر، سواء كأساسي أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

وكان العميد، قد أعلن عن إصابة زكريا هوساوي في مباراة الأهلي المصري بكأس العالم للأندية، إلا أنه لم يكشف عن التفاصيل ومدة غيابه، كما غاب عن مواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

مباراة الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.