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بسبب مشكلات في كابلات البطارية

هوندا تعلن استدعاء أكثر من 100 ألف سيارة

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
هوندا تعلن استدعاء أكثر من 100 ألف سيارة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية، قرار شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور استدعاء سيارتها الهجين طراز CRV إنتاج الفترة من 2020 إلى 2022 بسبب مشكلات في كابلات البطارية.

مشكلة في سيارات هوندا

وأشارت وكالة بلومبرغ، إلى أن كابل جهد 12 فولت الخارج من إطار جسم البطارية لا يحتوي على المنصهر في دائرة الكهرباء وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي أو ارتفاع درجة الحرارة في حال حدوث أي تصادم.

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ويشمل قرار الاستدعاء أكثر من 106 آلاف سيارة. ومن المتوقع إرسال إخطارات بريدية إلى أصحاب السيارات المستهدفة بحلول 29 يناير المقبل.

أهم مميزات سيارة هوندا

وتعد سيارة هوندا CR-V الرياضية متعددة الاستخدامات تنتجها شركة هوندا. وتم إطلاق الجيل الأول من CR-V في عام 1995، ومنذ ذلك الحين تم إصدار عدة أجيال تحسنت في التصميم والأداء.

تتميز سيارة هوندا CR-V بتصميمها العصري والأنيق والمتين. إنها توفر مساحة داخلية واسعة تتسع للركاب والبضائع، مما يجعلها خيارًا جيدًا للعائلات والأفراد الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية.

محركات سيارة هوندا CR-V

تتوفر سيارة CR-V بمحركات بنزين قوية وفعالة من حيث استهلاك الوقود. تعتبر القوة والأداء من مزايا هذه السيارة، حيث توفر تسارع سلس وقوة قيادة مستقرة.

تتضمن ميزات CR-V الأخرى نظام الملاحة، وشاشة تعمل باللمس، وتقنيات السلامة مثل نظام مساعدة الثبات الإلكتروني ونظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS) ووسائد هوائية متعددة.

 

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