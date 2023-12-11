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يشتمل على زيارات دولية وجلسات استشارية

هيئة الترفيه تطلق برنامج قادة الترفيه

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
هيئة الترفيه تطلق برنامج قادة الترفيه
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه (جيا) برنامج “قادة الترفيه”، لتطوير مهارات ومعارف القياديين من ملاّك وموظفي الشركات العاملة في قطاع الترفيه، بالتعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد العالمية في مجالات التطوير القيادي من خلال التدريب والدعم والإرشاد، للارتقاء بمستوى القطاع والخدمات التي يقدمها في جميع أنحاء المملكة.

ويشارك في البرنامج، الذي يعد أحد برامج مبادرة صنّاع السعادة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، 30 قائدا وقائدة في مجال الترفيه لمدة تصل إلى 6 أشهر، تشمل تدريبا قياديا، وزيارات ميدانية، والاستفادة من مكتبة إلكترونية متكاملة في المجال، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل، والجلسات الإرشادية الفردية للمستفيدين.

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ويشمل البرنامج مجموعة من الزيارات الدولية الهادفة لنقل التجارب الترفيهية العالمية إلى المملكة، إضافة إلى الالتقاء بخبراء ومستشارين في المجال يسهمون في رفع كفاءة القادة، ودعمهم بأفضل الممارسات المتبعة في قطاع الترفيه.

وينتهي برنامج قادة الترفيه بعد ستة أشهر من انطلاقته بحفل ختامي للخريجين يتم فيه تكريم المشاركين، والمنظمين للبرنامج الذي يعنى برفع كفاءة القطاع، ودعم القيادات الوطنية الشابة في مجال الترفيه.

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