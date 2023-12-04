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هيئة الزكاة: الإكرامية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
هيئة الزكاة: الإكرامية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإكرامية التي قد يحصل عليها بعض الموظفين نظير تقديم خدماتهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة

جاء ذلك ردًا من الهيئة ممثلة في حساب اسأل الزكاة على سؤال من إحدى المتابعات عبر منصة إكس حول حقيقة فرض الضريبة المضافة على مبلغ الإكرامية، حيث قالت الهيئة : قد يستلم الشخص الخاضع للضريبة أو الموظفين الذين يعملون لديه مقابل إضافي على الخدمات المقدمة المتعارف عليها بـ الإكرامية، كما تعتبر هذه الإكرامية على أنها ليست بمقابل متعلق بتقديم الخدمة، وبالتالي تعد على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

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مفهوم الإكرامية

والمعروف أن الإكرامية، هو مبلغ من المال بخلاف السعر الرئيس للسلعة أو الخدمة التي تحصل عليها سواء كان في مطعم، أو فندق، أو محل، أو صالون تجميل أو حتى لعامل التوصيل وهو مبلغ مالي تدفعه مقابل تحسين لخدمة مدفوعة الأجر مسبقًا، أو تمنحها لمن أحسن استقبالك أو أحسن المعاملة معك أثناء استقبالك لطلب معين.

أما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة مباشرة تدفع في كل مراحل سلسلة الإمداد ويتم تحصيلها بواسطة مقدم الخدمة مع ضرورة تقديم فاتورة ضريبة مفصلة يوضح فيها تكلفة الخدمة قبل الضريبة وقيمة الضريبة على حدة والتكلفة الإجمالية للسلعة أو الخدمة وتبلغ قيمة الضريبة 15% من ثمن السلعة أو الخدمة.

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