هيئة الزكاة: الإكرامية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة التأمينات: الموظف السعودي يتحمل 9% من نسبة اشتراك المعاشات تراجع درجات الحرارة بعدة مناطق.. “البسوا ولبسوا عيالكم” برعاية الملك سلمان.. العرض الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة ينطلق 13 ديسمبر السعودية تعلن عن زيادة بنسبة 300% في حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة انطلاق مهرجان العرضيات للعسل بنسخته التاسعة إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه عدداً من جرائم التزوير زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا وندر جاردن بموسم الرياض.. تجربة ترفيهية فريدة في أكبر مدينة ملاهي متنقلة وزير الطاقة: لن نغير ثيابنا ولن نغير ألواننا.. نفخر ونعتز بثقافتنا وإيماننا
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإكرامية التي قد يحصل عليها بعض الموظفين نظير تقديم خدماتهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك ردًا من الهيئة ممثلة في حساب اسأل الزكاة على سؤال من إحدى المتابعات عبر منصة إكس حول حقيقة فرض الضريبة المضافة على مبلغ الإكرامية، حيث قالت الهيئة : قد يستلم الشخص الخاضع للضريبة أو الموظفين الذين يعملون لديه مقابل إضافي على الخدمات المقدمة المتعارف عليها بـ الإكرامية، كما تعتبر هذه الإكرامية على أنها ليست بمقابل متعلق بتقديم الخدمة، وبالتالي تعد على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
والمعروف أن الإكرامية، هو مبلغ من المال بخلاف السعر الرئيس للسلعة أو الخدمة التي تحصل عليها سواء كان في مطعم، أو فندق، أو محل، أو صالون تجميل أو حتى لعامل التوصيل وهو مبلغ مالي تدفعه مقابل تحسين لخدمة مدفوعة الأجر مسبقًا، أو تمنحها لمن أحسن استقبالك أو أحسن المعاملة معك أثناء استقبالك لطلب معين.
أما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة مباشرة تدفع في كل مراحل سلسلة الإمداد ويتم تحصيلها بواسطة مقدم الخدمة مع ضرورة تقديم فاتورة ضريبة مفصلة يوضح فيها تكلفة الخدمة قبل الضريبة وقيمة الضريبة على حدة والتكلفة الإجمالية للسلعة أو الخدمة وتبلغ قيمة الضريبة 15% من ثمن السلعة أو الخدمة.