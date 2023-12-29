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لرفع الوعي وتيسير عمليات استيراد وتصدير البضائع

هيئة الزكاة تصدر الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
هيئة الزكاة تصدر الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المتضمنة إيضاحات حول إجراءات منظومة العمل الجمركي، وذلك بهدف توعية عملائها ومكلفيها والمهتمين بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع بشكل واضح ومبسط.

وتهدف الهيئة من خلال إصدار الضوابط إلى رفع الوعي بالإجراءات الجمركية لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح الجمركية بما يُحقق مرونة الفسح الجمركي وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية ودعم مبادرات تيسير التجارة عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة.

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الضوابط الجمركية

وتشتمل الضوابط على توضيح مجموعة من الإجراءات الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير وعبور البضائع، مثل تحديد الوثائق الواجب إرفاقها عند الاستيراد، وتعديل البيانات الجمركية، والتخليص المسبق للبضائع، مع إيضاحات حول إجراءات التعهد بعدم التصرف بالبضائع، والنقل بالعبور وإجراءات الترانزيت والإدخال المؤقت، وضوابط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة، والطرود والإرساليات البريدية الشخصية، إلى جانب شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية وضوابط الضمانات والاسترداد وغيرها من الضوابط والأحكام العامة.

رفع الوعي

وضمن جهودها لرفع الوعي بمجالات أعمالها تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضًا أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا عبر موقعها الإلكتروني تختص بمختلف الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، بما في ذلك أدلة حول كل ما يخص العمل الجمركي، مثل الأدلة الإرشادية لوسطاء الشحن وللوكلاء الملاحيين، وإجراءات إصدار تقرير المنشأ وتصدير الإرساليات عبر شركات النقل السريع والتسجيل في خدمة النقل البري والدليل الإرشادي المبسّط لمناطق الإيداع، وآلية تقديم الإقرار الإلكتروني للمسافرين عبر تطبيق “زاتكا” ودليل المستخدم لطباعة البطاقة الجمركية وإرشادات حجز مواعيد الشاحنات في المنافذ البرية وإرشادات ومخالفات مهنة التخليص الجمركي، حيث تتضمن الأدلة الإرشادية التي تصدرها الهيئة معلومات إيضاحية مفصلة للمساعدة على توجيه المكلفين والعملاء للاستفادة من خدماتها على الوجه الأمثل.

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