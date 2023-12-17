هيئة السياحة: تعليق الحفلات الغنائية 3 أيام نظرًا لوفاة الشيخ نواف الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن تعليق الحفلات الغنائية في جميع الوجهات والمواقع السياحية لمدة ثلاثة أيام، نظراً لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وفي وقت سابق اليوم أعلن موسم الرياض عن تعليق الحفلات الغنائية لمدة 3 أيام نظرًا لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.
وكانت الكويت ودعت اليوم الأحد أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ووري الثرى صباحاً في مقبرة الصليبخات بشمال غرب العاصمة، في مراسم اقتصرت على أفراد الأسرة الحاكمة.
كما أقيمت صلاة الغائب على الفقيد، بالحرم المكي والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.