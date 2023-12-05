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بجانب اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك

هيئة العقار: تفعيل نظام المساهمات العقارية في السعودية مطلع 2024

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
هيئة العقار: تفعيل نظام المساهمات العقارية في السعودية مطلع 2024
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية المهندس عبد الله الحماد، أن الهيئة خلال العامين الماضيين أقرت 4 تشريعات بعضها دخل حيز التنفيذ، تمثل قاعدة أساسية للقطاع العقاري السعودي لتحقيق مستهدفاته.

وأضاف الحماد، على هامش اجتماعات الدورة 42 للقمة العالمية لقادة العقار التي انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، أن الهيئة مع مطلع العام المقبل سيتم تفعيل نظام المساهمات العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك وإدارة المرافق واللائحة التنظيمية للإعلانات العقارية والتسويق العقاري.

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المرونة من أجل النمو

وقال إن عنوان القمة العالمية لقادة العقار هو “المرونة من أجل النمو” وفي الهيئة العامة للعقار والسعودية بشكل كامل كان التمكين لمرونة من أجل النمو، وظهر ذلك في عدة قطاعات، وفقًا لـ”العربية”.

وذكر أن السعودية لديها قوة ومتانة في الأنظمة التقنية والبنية التحتية الحكومية مع القطاع الخاص بما يمكن التقنيات العقارية من التعامل معها.

وأضاف “لدينا تجارب في نقل الملكيات سواء في السجل العقاري أو في أنظمة البورصة العقارية وأنظمة إيجار وفرز الوحدات العقارية وأنظمة بلدي وسكني ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع العقاري”.

وذكر أن الفرص الاستثمارية تظهر عبر وجود استراتيجية واضحة وممكنة لها، ورؤية المملكة 2030 وضعت الخطوط العريضة والمستهدفات للجميع لتمكين هذه الفرص بطريقة معينة.

فرص واعدة بالقطاع العقاري

وقال الحماد إن جميع القطاعات في السعودية خلقت الكثير من الفرص وفي القطاع العقاري أيضًا، حدثت قفزات في التمويل العقاري خلال السنوات الماضية وعلى مستوى الإسكان وتحقيق مستهدفاته، وخدمات الأنشطة العقارية ومنها خدمات اتحادات الأملاك والإيجار وغيرها وهذه الفرص سيمكن لها بشكل أكبر في المستقبل من خلال كفاءة التشريعات وبيئات رقمية داعمة.

وذكر أن من أهداف القمة العالمية لقادة العقار استلهام التجارب الرائدة على الصعيد العالمي، وعرض قادة العقار تجارب من أكثر من 100 دولة وعرضت السعودية تجاربها في القطاع العقاري والتي تعتبر من التجارب المميزة مثل تجربة مشروع المربع والأفكار التصميمية والإضافة التي سيقدمها للمدينة وتجربة مشروع “ذا لاين” وطريقة تصميمه وتمكين الأنسنة داخل المدينة.

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