هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق مهرجان الرياض للمسرح

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برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية، مساء الأربعاء، مهرجان الرياض للمسرح بدورته الأولى، ويستمر 12 يوماً، حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض.
ويشهد المهرجان عرض مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من 8 مدن، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الثقافية؛ منها ندوات وقراءات نقدية وورشة عمل عن فنون المسرح وتطوير مهارات المسرحيين وصقلها، وعرض مسرحية عالمية. ويُحيي ذكرى الفنان السعودي الراحل محمد العثيم؛ نظير إسهاماته المسرحية الرائدة، من خلال عرض مسرحية من تأليفه، وإقامة معرض فني خاص بمسيرته الفنية.