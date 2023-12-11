وظائف إدارية شاغرة بهيئة الملكية الفكرية طريقة حذف راتب الزوجة في حساب المواطن مراحل وإجراءات تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة في التركي القابضة طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية هيئة تطوير الدرعية: لا صحة للمعلومات المتداولة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط المشروع هيئة الترفيه تطلق برنامج قادة الترفيه صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي 5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م
نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما تم تداوله بشأن الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية، مؤكدة حرصها على حقوق السكان وإبقائهم على اطلاع بآخر المستجدات.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنها تتابع تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقًا في هذا الصدد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان.
وأكدت الهيئة حفاظها على حقوق السكان وإبقاءهم على اطلاع بآخر المستجدات من خلال التواصل المباشر والمنصات الرسمية، مؤكدة على الجميع أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.