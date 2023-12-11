هيئة تطوير الدرعية: لا صحة للمعلومات المتداولة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط المشروع

نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما تم تداوله بشأن الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية، مؤكدة حرصها على حقوق السكان وإبقائهم على اطلاع بآخر المستجدات.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنها تتابع تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقًا في هذا الصدد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان.

وأكدت الهيئة حفاظها على حقوق السكان وإبقاءهم على اطلاع بآخر المستجدات من خلال التواصل المباشر والمنصات الرسمية، مؤكدة على الجميع أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.