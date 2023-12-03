Icon

إطلاق المرحلة الثالثة التجريبية لـ منصة جدارات Icon 46 وظيفة شاغرة في السلام لصناعة الطيران Icon أهمية قرارات أوبك بلس في موازنة أسواق النفط العالمية Icon هيئة تقويم التعليم والتدريب تنهي قياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية Icon اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري تبحث المستهدفات والمبادرات المشتركة Icon رونالدينيو: أتمنى تتويج مبابي بالكرة الذهبية Icon وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon مدني الطائف يخمد حريقًا بمجمع تجاري بالحوية Icon 3 لاعبين تجاوزوا الـ10 أهداف بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في 13 تخصصًا في البرامج الأكادي لعام 2023م

هيئة تقويم التعليم والتدريب تنهي قياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٤ مساءً
هيئة تقويم التعليم والتدريب تنهي قياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمرة الأولى عن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام 2023م للجامعات والكليات السعودية في (13) تخصصًا في البرامج الأكاديمية من خلال نتائج اختبارات برنامج جاهزية، كما أصدرت لأول مرة بطاقات الأداء للجامعات بناء على نتائج كل جامعة في هذه الاختبارات، حيث عُقدت تلك الاختبارات في يونيو 2023م واستهدفت طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، وذلك ضمن مشاريع برنامج جاهزية لرفع جودة خريجي التعليم العالي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

جهود تقويم التعليم والتدريب

وهدفت الاختبارات التي طبقت لأول مرة هذا العام, لقياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومع المعايير العلمية للتخصصات المختلفة، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وهذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم، واتبعـت فيها الهيئـة منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة، تمثلـت فـي النظر في التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشـارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين.
وشملت الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصًا جامعيًّا، هي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي.

قد يهمّك أيضاً
تحذير لملايين مستخدمي واتساب من بدء فرض رسوم جديدة في 2024

تحذير لملايين مستخدمي واتساب من بدء فرض رسوم جديدة في 2024

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً...

اختبارات برنامج جاهزية

وستعقد الهيئة المرحلة الثانية من اختبارات “برنامج جاهزية” في يناير المقبل لطلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في 24 تخصص، وهي: خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، وستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية ، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، بالإضافة الى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها ثلاثة عشـر تخصصاً.
وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن إجراء الاختبارات المعيارية في مختلف التخصصات التي لا يوجد بها اختبارات وطنية شاملة بهدف تقييم المخرجات والتحصيل العلمي للخريجين من معارف ومهارات وقيم في التخصصات المختلفة؛ وذلك لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات معيارية على الخريجين.
ويهدف برنامج “جاهزية” إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والإسهام في تحسينها، وتعزيــز اكتســاب الخريجيــن المعــارف والمهــارات والقيــم (نواتــج التعلــم) المطلوبة لــكل مجــال تخصصــي، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، من خلال تعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل؛ مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مشاركة واسعة

ويشارك في البرنامج أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، مثل: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والبنك الأهلي السعودي، وشركة سابك، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك لتخصصات المالية والمحاسبة. وفي تخصصات تقنية المعلومات؛ شاركت عدة جهات أخرى منها: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، والشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، والأكاديمية السعودية الرقمية.
وفي تخصصات الهندسة, شاركت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة التراث: إدارة التراث العمراني،و برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الصناعي NIDC.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب تنهي قياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
آخر الاخبار

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

آخر الاخبار
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم
السعودية اليوم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية اليوم
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
الرياضة

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ...

الرياضة
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
السعودية اليوم

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
أخبار أمنية

في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو...

أخبار أمنية
التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
صحة وطب‎

أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

صحة وطب‎

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه