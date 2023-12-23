هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف إدارية وقانونية

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف إدارية وقانونية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- كبير أخصائي تطوير المواهب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- كبير مسؤولي استقطاب الكفاءات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- كبير أخصائي تخصيص:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

4- كبير مستشارين:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا