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لحملة الشهادة الجامعية بالرياض

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف إدارية وقانونية

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف إدارية وقانونية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف إدارية وقانونية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- كبير أخصائي تطوير المواهب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

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2- كبير مسؤولي استقطاب الكفاءات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- كبير أخصائي تخصيص:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

4- كبير مستشارين:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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