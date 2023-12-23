هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف إدارية وقانونية

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف إدارية وقانونية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- كبير أخصائي تطوير المواهب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
2- كبير مسؤولي استقطاب الكفاءات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- كبير أخصائي تخصيص:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
4- كبير مستشارين:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– أو ما يعادلها.
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