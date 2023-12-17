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واتسآب يضيف ميزة التدمير الذاتي للرسائل الصوتية

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تطبيق التراسل الفوري واتسآب عن إضافة خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، وسيتم توفير الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة.

الهدف من الميزة الجديدة

وتهدف الخاصة الجديدة إلى زيادة عناصر الآمان للمستخدمين الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين آخرين.

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ويتيح تطبيق واتسآب للمستخدم إرسال الرسالة الصوتية ذاتية التدمير من خلال الضغط المستمر على زر التسجيل الأخضر ثم سحبه إلى أعلى في اتجاه مفتاح القفل ثم رفع الضغط عن الزر.

وسيظهر في هذه الحالة 4 خيارات يمكن للمستخدم اختيار أحدها:

  • زر إيقاف أحمر: إيقاف التسجيل (وهو مفيد للشخص الذي يفكر فيما يمكن أن يقوله بعد ذلك) ويمكن الضغط مرة أخرى على الزر لاستئناف التسجيل.
  • زر فيه رقم واحد داخل دائرة: يتيح حذف الرسالة بعد أن يقوم المستقبل بالاستماع لها.
  • زر على شكل دبوس: يحذف الرسالة.
  • زر إرسال: يرسل الرسالة.

وبينت الشركة، أنه في حالة أرسل المستخدم رسالة صوتية مدمرة ذاتيًا، ستظهر علامة مميزة على جانب الرسالة لدى المستقبل وهو عبارة عن رقم واحد داخل دائرة على شكل ساعة، وهو الرمز الذي اعتاد عليه مستخدمو “واتسآب” مع الصور والفيديوهات القابلة للتدمير الذاتي.

على الناحية الأخرى، يظهر الرمز للمستقبلين أن الرسالة يمكن سماعها مرة واحدة، ولا يمكن إعادة إرسالها ولا حفظها، وتختفي الرسالة آليًا إذا مر أسبوعين دون فتحها ولا سماعها.

 

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