واتساب تطلق ميزة اختفاء الرسائل الصوتية

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أعلنت منصة التراسل الفوري “واتساب” إطلاق ميزة جديدة تتيح إمكانية إرسال رسائل صوتية تُسمع لمرة واحدة، وتختفي بمجرد سماعها.
وأوضحت شركة واتساب، أنها طورت تلك الميزة من أجل إضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل.
وأشارت منصة واتساب إلى أن هذه الميزة تسمح بمشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن دون الخوف من تسريبها.
ووفقاً للشركة لا يتم حفظ الرسائل الصوتية المُرسلة في جهاز المستلم عند تفعيل ميزة “العرض لمرة واحدة”.
كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها بأي طريقة، وتنتهي صلاحيتها إن لم تُفتح خلال 14 يوماً من إرسالها.