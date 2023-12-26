Icon

أب يطعن زوجته ويخنق أطفاله في جريمة مروعة تهز باريس Icon 4 أهداف لندوة دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين غدًا Icon تاليسكا يُعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني Icon حمدالله يسجل هدفًا مميزًا لـ الاتحاد ورونالدو يرد بالتعادل Icon أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة   Icon رادار جدة: تكوّنات رعدية على السواحل وداخل البحر Icon لحظة إنقاذ العشرات من حريق مول تجاري في ألبانيا Icon التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والنصر Icon خطوات تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام عبر مساند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تشمل النصوص والصور ومقاطع الفيديو

واتساب ويب يختبر إمكانية مشاركة الحالات

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
واتساب ويب يختبر إمكانية مشاركة الحالات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على إتاحة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة الحالات مع جهات الاتصال عبر إصدار متصفح الحاسوب “واتساب ويب”.

ميزة جديدة في واتساب

ورُصدت الميزة الجديدة في حسابات المستخدمين المشتركين في برنامج واتساب التجريبي لإصدار الويب، مما يفيد بقرب إطلاقها لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب، وكذلك إتاحتها في تطبيق سطح المكتب في أنظمة ويندوز وماك.

قد يهمّك أيضاً
13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

غياب نيمار عن كوبا أمريكا 2024

غياب نيمار عن كوبا أمريكا 2024

وسيتيح واتساب ويب إمكانية مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو كحالات مع جهات الاتصال عبر المتصفح مباشرةً كما هو الحال في تطبيق الهواتف المحمولة، وستظل الحالات محمية بخاصية التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على الخصوصية.

مشاركة الحالات بشكل مباشر

وستكون تلك الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يقضون وقتًا طويًلا على أجهزة الحاسوب، حيث سيكون بإمكانهم مشاركة الحالات مباشرةً من أجهزتهم عبر المتصفح، أو تطبيق سطح المكتب لاحقًا، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي.

وكانت واتساب قد أطلقت ميزة الحالات عام 2017، وهي تُعد حاليًّا من المزايا الرئيسية في التطبيق، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة أنواع مختلفة من المحتوى مع جهات الاتصال لمدة 24 ساعة فقط قبل أن تختفي تلقائيًّا، وقد جعلت المنصة خيار مشاركة الحالات مقتصرًا فقط على تطبيق الهواتف المحمولة، ولم يكن من الممكن مشاركة الحالات من الحاسوب.

وتأتي تلك التغييرات الجديدة في إطار خطة المنصة لتطوير قسم الحالات، حيث تختبر أيضًا خيارات أخرى مثل مشاركة الحالات بجودة عالية، وتحسين مشاركة منشورات القنوات كحالات، وتغيير عرض الحالات في تبويب المستجدات، وغيرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس الروسي يغادر الرياض
السعودية اليوم

الرئيس الروسي يغادر الرياض

السعودية اليوم
ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال...

السعودية اليوم
الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل
السعودية اليوم

الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد...

السعودية اليوم
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت للعزاء في نواف الأحمد
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت...

أخبار رئيسية
كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر
الرياضة

كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر

الرياضة
لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا
آخر الاخبار

لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا

آخر الاخبار
بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام
العالم

بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام

العالم
هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟
السعودية اليوم

هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه