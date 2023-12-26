واتساب ويب يختبر إمكانية مشاركة الحالات

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على إتاحة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة الحالات مع جهات الاتصال عبر إصدار متصفح الحاسوب “واتساب ويب”.

ميزة جديدة في واتساب

ورُصدت الميزة الجديدة في حسابات المستخدمين المشتركين في برنامج واتساب التجريبي لإصدار الويب، مما يفيد بقرب إطلاقها لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب، وكذلك إتاحتها في تطبيق سطح المكتب في أنظمة ويندوز وماك.

وسيتيح واتساب ويب إمكانية مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو كحالات مع جهات الاتصال عبر المتصفح مباشرةً كما هو الحال في تطبيق الهواتف المحمولة، وستظل الحالات محمية بخاصية التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على الخصوصية.

مشاركة الحالات بشكل مباشر

وستكون تلك الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يقضون وقتًا طويًلا على أجهزة الحاسوب، حيث سيكون بإمكانهم مشاركة الحالات مباشرةً من أجهزتهم عبر المتصفح، أو تطبيق سطح المكتب لاحقًا، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي.

وكانت واتساب قد أطلقت ميزة الحالات عام 2017، وهي تُعد حاليًّا من المزايا الرئيسية في التطبيق، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة أنواع مختلفة من المحتوى مع جهات الاتصال لمدة 24 ساعة فقط قبل أن تختفي تلقائيًّا، وقد جعلت المنصة خيار مشاركة الحالات مقتصرًا فقط على تطبيق الهواتف المحمولة، ولم يكن من الممكن مشاركة الحالات من الحاسوب.

وتأتي تلك التغييرات الجديدة في إطار خطة المنصة لتطوير قسم الحالات، حيث تختبر أيضًا خيارات أخرى مثل مشاركة الحالات بجودة عالية، وتحسين مشاركة منشورات القنوات كحالات، وتغيير عرض الحالات في تبويب المستجدات، وغيرها.