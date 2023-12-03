Icon

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير Icon واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة Icon سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية Icon أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال Icon حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط Icon اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك Icon كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق Icon شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب Icon الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب إطلاق ميزة “الرمز السري” الجديدة، التي تمكّن المستخدمين من إنشاء “كلمة مرور فريدة” لفتح محادثاتهم المقفلة، وتعزيز طبقة إضافية من الأمان.

وكانت منصة المراسلة الفورية قد قدمت في وقت سابق ميزة “قفل الدردشة” في مايو من هذا العام.

قد يهمّك أيضاً
إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته

إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته

غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة

غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة

تعزيز الأمان

ويتيح هذا التحديث الأخير، من واتساب تعزيز الأمان بشكل كبير من خلال تقديم ميزة الرمز السري الجديدة لجميع المستخدمين.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء كلمة مرور فريدة، باستخدام الكلمات أو الرموز التعبيرية، لتأمين محادثاتهم باستخدام رمز مرور خاص بهم.

كلمات مرور مميزة

ومع إضافة الرمز السري، يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب الآن إنشاء كلمة مرور مميزة، منفصلة عن رمز إلغاء قفل هواتفهم، مما يوفر مستوى إضافيًا من الخصوصية لمحادثاتهم المقفلة.

سيكون لدى المستخدمين الآن المرونة لإخفاء مجلد الدردشات المقفل، من قائمة الدردشة الخاصة بهم، مع ضمان الوصول فقط عن طريق إدخال الرمز السري في شريط البحث.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على الباحة حتى الـ8 مساء
السعودية اليوم

الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218...

السوق
فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز
الرياضة

فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن...

الرياضة
أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي
السعودية اليوم

أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر...

السعودية اليوم
العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء رجل
غرائب

العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء...

غرائب
‫صالح بن حميد يؤم المصلين لصلاة الجمعة في مسجد الملك فيصل بإسلام أباد
السعودية اليوم

‫صالح بن حميد يؤم المصلين لصلاة الجمعة...

السعودية اليوم
35 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
وظائف

35 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة...

وظائف
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة...

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه