أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة
أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب إطلاق ميزة “الرمز السري” الجديدة، التي تمكّن المستخدمين من إنشاء “كلمة مرور فريدة” لفتح محادثاتهم المقفلة، وتعزيز طبقة إضافية من الأمان.
وكانت منصة المراسلة الفورية قد قدمت في وقت سابق ميزة “قفل الدردشة” في مايو من هذا العام.
ويتيح هذا التحديث الأخير، من واتساب تعزيز الأمان بشكل كبير من خلال تقديم ميزة الرمز السري الجديدة لجميع المستخدمين.
وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء كلمة مرور فريدة، باستخدام الكلمات أو الرموز التعبيرية، لتأمين محادثاتهم باستخدام رمز مرور خاص بهم.
ومع إضافة الرمز السري، يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب الآن إنشاء كلمة مرور مميزة، منفصلة عن رمز إلغاء قفل هواتفهم، مما يوفر مستوى إضافيًا من الخصوصية لمحادثاتهم المقفلة.
سيكون لدى المستخدمين الآن المرونة لإخفاء مجلد الدردشات المقفل، من قائمة الدردشة الخاصة بهم، مع ضمان الوصول فقط عن طريق إدخال الرمز السري في شريط البحث.