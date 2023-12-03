واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب إطلاق ميزة “الرمز السري” الجديدة، التي تمكّن المستخدمين من إنشاء “كلمة مرور فريدة” لفتح محادثاتهم المقفلة، وتعزيز طبقة إضافية من الأمان.

وكانت منصة المراسلة الفورية قد قدمت في وقت سابق ميزة “قفل الدردشة” في مايو من هذا العام.

تعزيز الأمان

ويتيح هذا التحديث الأخير، من واتساب تعزيز الأمان بشكل كبير من خلال تقديم ميزة الرمز السري الجديدة لجميع المستخدمين.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء كلمة مرور فريدة، باستخدام الكلمات أو الرموز التعبيرية، لتأمين محادثاتهم باستخدام رمز مرور خاص بهم.

كلمات مرور مميزة

ومع إضافة الرمز السري، يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب الآن إنشاء كلمة مرور مميزة، منفصلة عن رمز إلغاء قفل هواتفهم، مما يوفر مستوى إضافيًا من الخصوصية لمحادثاتهم المقفلة.

سيكون لدى المستخدمين الآن المرونة لإخفاء مجلد الدردشات المقفل، من قائمة الدردشة الخاصة بهم، مع ضمان الوصول فقط عن طريق إدخال الرمز السري في شريط البحث.