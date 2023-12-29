واتساب يعلن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب

أعلن تطبيق واتساب عن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب الذي يعمل عبر متصفح أجهزة الحاسوب.

وتعتمد الواجهة الجديدة على إضافة لون جديد للوضع الليلي لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى شريط جانبي معدل لتعزيز الشكل الجمالي للواجهة، كما هو موجود حاليًّا في تطبيق سطح المكتب.

نظام ألوان جديد

وتسعى واتساب أيضًا إلى تقديم نظام ألوان جديد للوضع الليلي لتعزيز التجربة البصرية، كما سيكون مفيدًا عند استخدام “واتساب ويب” في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما تعمل المنصة على إضافة مزايا أخرى إلى إصدار الويب، ومنها إمكانية مشاركة الحالات مباشرة عبر المتصفح، حيث تتيح المنصة حاليًّا مشاركتها عبر تطبيق الأجهزة المحمولة فقط.