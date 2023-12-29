4 أعراض لأمراض القلب يمكن الخلط بينها وبين الإنفلونزا واتساب يعلن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود تطبيق معايير “تقييم الاستدامة” على 70 مشروعًا وطنيًّا بمساحة 50 مليون م2 اختتام معرض “نبتكر 4” في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مجلة JDR أبحاث الإعاقة تحقق إنجازًا بارزًا على منصة ScienceOpen النقل الخارجي .. تلبية لاحتياجات المعلمين واستهداف لاستقرار العملية التعليمية حرس الحدود يُنقذ بحارًا فرنسيًّا علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية جوائز الأعلى في التاريخ.. انطلاق كأس العلا للصقور بـ 6 أشواط للمحليين نورلانا في نيوم يعيد تعريف الحياة العصرية المستدامة
أعلن تطبيق واتساب عن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب الذي يعمل عبر متصفح أجهزة الحاسوب.
وتعتمد الواجهة الجديدة على إضافة لون جديد للوضع الليلي لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى شريط جانبي معدل لتعزيز الشكل الجمالي للواجهة، كما هو موجود حاليًّا في تطبيق سطح المكتب.
وتسعى واتساب أيضًا إلى تقديم نظام ألوان جديد للوضع الليلي لتعزيز التجربة البصرية، كما سيكون مفيدًا عند استخدام “واتساب ويب” في ظروف الإضاءة المنخفضة.
كما تعمل المنصة على إضافة مزايا أخرى إلى إصدار الويب، ومنها إمكانية مشاركة الحالات مباشرة عبر المتصفح، حيث تتيح المنصة حاليًّا مشاركتها عبر تطبيق الأجهزة المحمولة فقط.